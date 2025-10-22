Lanciato originariamente come Toyota BJ nel 1951, il Land Cruiser divenne il primo veicolo a raggiungere la sesta stazione del Monte Fuji. Da allora, ha portato a termine la sua missione: garantire sicurezza a tutti i tipi di persone, in luoghi che solo il Land Cruiser può raggiungere. Per portare avanti questa tradizione, Toyota ha presentato il nuovo Land Cruiser FJ, il cui lancio in Giappone è previsto per la metà del 2026. Il design esterno segue una silhouette che enfatizza una cabina quadrata, tenendo in considerazione l’abitabilità e la capacità di carico a cui le generazioni successive di Land Cruiser hanno dato priorità.
Anteriore e posteriore esprimono un forte senso di stabilità attraverso paraurti potenti e parafanghi svasati su una carrozzeria semplice e definita da linee tese. Sia i paraurti anteriori che quelli posteriori sono rimovibili, consentendo di sostituire solo le parti danneggiate per migliorare la riparabilità, tenendo conto anche della personalizzazione per consentire agli utenti di godersi il loro Land Cruiser in modo unico.
La Fj ha un layout della cabina di guida che consente di essere comodi e di affrontare un’ampia varietà di condizioni di guida, con un pannello strumenti orizzontale che rende facile riconoscere l’assetto del veicolo, un monitor e dei pulsanti per ridurre al minimo il movimento degli occhi. Le grandi superfici vetrate offrono un’ottima visibilità anteriore grazie al cofano e al cruscotto ribassati, contribuendo alla sicurezza di guida su strada e in fuoristrada. La linea di cintura ribassata migliora la visibilità del manto stradale anche su fondi dissestati.
Il dinamismo dato dalla tipologia di veicolo consentirà diverse personalizzazioni che serviranno ad aumentare il piacere della personalizzazione (è previsto che vari elementi vengano introdotti in sequenza durante il ciclo di vita del modello). Una di queste prevede fari anteriori rotondi che ricordano le generazioni precedenti di Land Cruiser, pannelli per il fissaggio di attrezzature da esterno che possono fornire spazio di carico per diversi usi ed elementi esterni robusti e funzionali che incarnano lo stile fuoristrada distintivo del Land Cruiser per andare ovunque.