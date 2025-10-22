Lanciato originariamente come Toyota BJ nel 1951, il Land Cruiser divenne il primo veicolo a raggiungere la sesta stazione del Monte Fuji. Da allora, ha portato a termine la sua missione: garantire sicurezza a tutti i tipi di persone, in luoghi che solo il Land Cruiser può raggiungere. Per portare avanti questa tradizione, Toyota ha presentato il nuovo Land Cruiser FJ, il cui lancio in Giappone è previsto per la metà del 2026. Il design esterno segue una silhouette che enfatizza una cabina quadrata, tenendo in considerazione l’abitabilità e la capacità di carico a cui le generazioni successive di Land Cruiser hanno dato priorità.