La sezione dedicata al design di prodotto è realizzata in collaborazione con Triennale Milano – che ha concesso in prestito numerosi materiali dalle sue collezioni – e curata da Marco Sammicheli, curatore per il settore design, moda e artigianato di Triennale Milano e direttore del Museo del Design Italiano. Tra gli oggetti esposti figurano capolavori come la Poltrona Tre Pezzi di Franco Albini e Franca Helg (1959, Cassina), lo Sgabello Mezzadro e la Lampada Toio degli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, il Televisore portatile Algol TVC11 di Marco Zanuso e Richard Sapper, il Giradischi GA45 Pop e la Calcolatrice Divisumma 28 di Mario Bellini, la Lampada Eclisse di Vico Magistretti, il carrello servitore Boby di Joe Colombo, e una selezione di oggetti della serie “I like Bike” di Monica Bolzoni. Questi pezzi, insieme ad arredi, lampade, strumenti tecnologici e oggetti iconici, offrono ai visitatori un3 viaggio attraverso l’evoluzione del design industriale e di prodotto, mettendo in luce creatività, funzionalità e innovazione.