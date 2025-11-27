Due misure di passo e diversi allestimenti, inclusi quelli destinati all’uso commerciale, fanno di questi veicoli dall’ispirazione rètro una proposta vivace e attraente. Schematica nella struttura di base del telaio e della carrozzeria, mostra però una grande cura nell’abbigliamento finale, con l’impiego di legno, metallo e stoffa, e originali borse portaoggetti alloggiate nella zona anteriore, mentre sul modello Sport GT si concede una cellula dell’abitacolo dalla forma più arrotondata e qualche suggestione “racing” più legata all’atmosfera che alle performance, ma accattivante.