Il design di Magma GT Concept tradisce a colpo d’occhio la sua vocazione: tutte le superfici e le proporzioni sono plasmate per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche e l’efficienza di guida. Tra gli elementi distintivi spiccano: il cofano anteriore ribassato e la linea del padiglione allungata e spiovente che creano una silhouette filante e da gara; i parafanghi posteriori ampi e muscolosi che reinterpretano le proporzioni classiche delle auto da corsa GT attraverso il filtro della filosofia “Athletic Elegance”. Un abitacolo a coda tronca si rastrema verso il posteriore per esaltare l’assetto e sottolineare una postura “bassa e larga”, mentre i canard anteriori sono integrati nei gruppi ottici, una soluzione distintiva che migliora sia la deportanza che l’identità visiva.