Genesis svela Magma GT Concept, l’auto-manifesto che definisce la direzione del marchio automobilistico in termini di prestazioni per i prossimi 10 anni. Presentata in esclusiva mondiale in occasione di Magma World Premiere di Genesis, questa concept va ben oltre il semplice esercizio di stile: rappresenta la dichiarazione d’intenti più esplicita del brand verso l’universo delle alte prestazioni. «Magma GT Concept rappresenta l’apice assoluto della nostra visione delle prestazioni e incarna il nostro impegno verso una vera vocazione per gli sport motoristici», ha dichiarato Luc Donckerwolke, presidente e direttore creativo di Genesis. «Non parliamo di aggressività brutale o velocità estrema fine a sé stessa, ma di un perfetto equilibrio. Quest’auto stabilisce un dialogo istintivo con il conducente, mantiene la compostezza sotto pressione ed è calibrata in modo maniacale per consentire a ogni singolo componente di perseguire un unico obiettivo: rendere le prestazioni naturali, fluide, senza sforzi».
Il design di Magma GT Concept tradisce a colpo d’occhio la sua vocazione: tutte le superfici e le proporzioni sono plasmate per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche e l’efficienza di guida. Tra gli elementi distintivi spiccano: il cofano anteriore ribassato e la linea del padiglione allungata e spiovente che creano una silhouette filante e da gara; i parafanghi posteriori ampi e muscolosi che reinterpretano le proporzioni classiche delle auto da corsa GT attraverso il filtro della filosofia “Athletic Elegance”. Un abitacolo a coda tronca si rastrema verso il posteriore per esaltare l’assetto e sottolineare una postura “bassa e larga”, mentre i canard anteriori sono integrati nei gruppi ottici, una soluzione distintiva che migliora sia la deportanza che l’identità visiva.
I motivi aerodinamici G-Matrix si estendono dallo splitter anteriore verso l’esterno, assumendo forme alari (non semplici dettagli estetici, ma veri e propri elementi funzionali per l’ottimizzazione dei flussi d’aria). La firma luminosa posteriore a doppia linea ha un design meccanico, mentre la struttura aerodinamica completamente ottimizzata, conferisce una presenza ampia, solida e inconfondibilmente da GT. Magma GT Concept si configura sia come un manifesto stilistico sia come un faro strategico per il marchio. Dal punto di vista estetico e da quello filosofico racchiude le ambizioni di Genesis.