Hyundai ha presentato al salone di Los Angeles Crater, concept car pensata per l’avventura. Crater è un fuoristrada compatto il cui design esprime capacità e robustezza. Ispirato agli ambienti estremi, il Crater Concept è stato ideato dallo Hyundai America Technical Center (HATCI) di Irvine, in California. «Questa vettura è nata da una domanda: “Che aspetto ha la libertà?”. Crater è la nostra risposta. È una visione plasmata dal nostro incessante desiderio di esplorare, per ispirare i nostri clienti ad approfondire la loro conoscenza e ad abbracciare l’impatto dell’avventura», ha detto SangYup Lee, Executive Vice President and Head of Hyundai and Genesis Global Design.