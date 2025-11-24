Hyundai ha presentato al salone di Los Angeles Crater, concept car pensata per l’avventura. Crater è un fuoristrada compatto il cui design esprime capacità e robustezza. Ispirato agli ambienti estremi, il Crater Concept è stato ideato dallo Hyundai America Technical Center (HATCI) di Irvine, in California. «Questa vettura è nata da una domanda: “Che aspetto ha la libertà?”. Crater è la nostra risposta. È una visione plasmata dal nostro incessante desiderio di esplorare, per ispirare i nostri clienti ad approfondire la loro conoscenza e ad abbracciare l’impatto dell’avventura», ha detto SangYup Lee, Executive Vice President and Head of Hyundai and Genesis Global Design.
Sparsi qua e là per gli esterni ci sono alcune “gemme nascoste”. Piccole sorprese per aumentare la capacità del veicolo in tutte le condizioni. Uno dei ganci di recupero integrati svolge anche la funzione di apribottiglie, mentre le telecamere degli specchietti laterali del veicolo fungono anche da torce elettriche. In situazioni di emergenza possono essere rimosse per immortalare panorami mozzafiato o persino registrare emozionanti avventure. È stato progettato un controller fuoristrada multifunzione tattile a ingranaggi per un controllo completo e intuitivo, differenziali anteriori e posteriori bloccabili e gestione della trazione e della frenata, tutti elementi che contribuiscono alla narrativa fuoristrada espressiva del concept
Anche gli interni rimarcano lo spirito avventuriero dei grandi fuoristrada pensati per essere inarrestabili. Troviamo addirittura un kit di pronto soccorso (lato passeggero), un estintore, un altoparlante principale Bluetooth rimovibile nella console centrale, una luce nascosta sul bordo del cruscotto mentre i comandi centrali di tipo cilindrico, facilmente raggiungibili, sono collegati meccanicamente alle spie luminose. La gamma di materiali è stata progettata per resistere alle sollecitazioni del fuoristrada nei diversi paesaggi della California. Si tratta di un abitacolo pronto per stivali, sabbia, ghiaia e attrezzature. Come una giacca consumata, si adatterà e si patinerà nel tempo, modellandosi al viaggio e resistendo a tutte le sollecitazioni.