Un progetto per immaginare i veicoli da lavoro del futuro. Sotto la supervisione di Giampiero Vietti, Senior Designer di CNH e David Wilkie, Head of Industrial di CNH, gli studenti dello IED hanno realizzato quattro mezzi speciali firmati, appunto, da CNH che consentiranno di poter lavorare, addirittura, sulla Luna o su Marte. I progetti sono stati presentati al Planetario di Torino.

MoonHive

Il progetto, selezionato dal team di CNH per il miglior design, si è concentrato sulla costruzione di una macchina progettata per essere utilizzata sulla Luna. Il concept si è ispirato al mondo delle api, un’influenza che si riflette sia nella sua funzionalità che nel suo design. Lo studio si è concentrato su come le api costruiscono, organizzano e sostengono il loro ambiente e ha voluto tradurre tradotto questi principi nel nostro sistema lunare. Il macchinario imita l’efficienza e la struttura di un alveare per ottimizzare l’uso delle risorse. Il suo design modulare gli consente di adattarsi ed espandersi al variare delle condizioni. Il sistema enfatizza anche la cooperazione tra unità autonome, simile al comportamento di una colonia di api.