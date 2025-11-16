Stile e finitura sono coerenti con quanto mostrato dalla sorella maggiore C10, e confermano quel minimalismo piacevole nelle forme e nel design che ricorda un po’ le ultime smart nel frontale e ammicca alle Porsche nel posteriore. Anticipando interni altrettanto essenziali, ampi e spaziosi ma con i comandi concentrati nell’interfaccia digitale che qui assume le forme di un display centrale da 14,6 e di un quadro strumenti da 8,8 pollici. L’estrema pulizia e l’orizzontalità delle linee creano un ambiente rilassante anche se un po’ asettico, ma sul piano dell’esperienza di guida la scelta di affidare tutte le regolazioni al menù centrale non sempre premia sotto l’aspetto pratico. Su B10 anche l’apertura in remoto del portellone o lo scorrimento della tendina che scherma il tetto panoramico sono accessibili esclusivamente tramite i sottomenù dello schermo, rapidi e dalla buona responsività, ma per alcune di queste, come il ripiegamento degli specchietti, si farebbero ancora a preferire dei comandi fisici dedicati.