Mitsubishi ha presentato la Elevance Concept, un prototipo di Suv elettrificato. Disegnata dal team guidato da Alessandro Dambrosio (Executive Design Director Mitsubishi), la Elevance è stata progettata, secondo quanto dichiarato, per migliorare la qualità del tempo trascorso a bordo. Presenta uno stile fluido e armonioso e ha un sistema di trazione integrale a quattro motori che sfrutta la tecnologia Super-All Wheel Control (S-AWC) di Mitsubishi, consentendo una guida sicura e confortevole in diversi scenari, dalle strade urbane alle avventure fuoristrada.

Con il suo abitacolo fluido e senza soluzione di continuità con gli esterni e la parte inferiore della carrozzeria tesa e muscolosa, la Elevance Concept incarna tutte le proprietà di un Suv futuristico, in equilibrio tra eleganza e robustezza. Trasmette una presenza raffinata in contesti diversi, dai raffinati scenari urbani alle audaci avventure in territori inesplorati. L’abitacolo a capsula è racchiuso in una robusta struttura ispirata al concetto di telaio a costole con struttura ad anello che offre una rigidità eccezionale.