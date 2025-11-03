Mitsubishi ha presentato la Elevance Concept, un prototipo di Suv elettrificato. Disegnata dal team guidato da Alessandro Dambrosio (Executive Design Director Mitsubishi), la Elevance è stata progettata, secondo quanto dichiarato, per migliorare la qualità del tempo trascorso a bordo. Presenta uno stile fluido e armonioso e ha un sistema di trazione integrale a quattro motori che sfrutta la tecnologia Super-All Wheel Control (S-AWC) di Mitsubishi, consentendo una guida sicura e confortevole in diversi scenari, dalle strade urbane alle avventure fuoristrada.
Con il suo abitacolo fluido e senza soluzione di continuità con gli esterni e la parte inferiore della carrozzeria tesa e muscolosa, la Elevance Concept incarna tutte le proprietà di un Suv futuristico, in equilibrio tra eleganza e robustezza. Trasmette una presenza raffinata in contesti diversi, dai raffinati scenari urbani alle audaci avventure in territori inesplorati. L’abitacolo a capsula è racchiuso in una robusta struttura ispirata al concetto di telaio a costole con struttura ad anello che offre una rigidità eccezionale.
Nella parte anteriore, la Elevance Concept sfoggia un’interpretazione evoluta del design Dynamic Shield (vuole offrire prestazioni di alto livello e un senso di protezione). In combinazione con una griglia anteriore con struttura a nido d’ape, evoca raffinatezza e potenza. Il design della carrozzeria è imponente, con linee caratteristiche che si estendono dai proiettori ai lati della carrozzeria e scolpite in linee continue fino alle luci posteriori. I finestrini si abbassano anche oltre la linea di cintura, consentendo di passeggeri di godersi appieno il paesaggio durante il viaggio.