Peugeot presenta la sua ultima concept car. Si chiama Polygon Concept, è lunga meno di 4 metri e anticipa le Peugeot di domani. Il suo design è stato definito per stupire. La firma luminosa a tre artigli del marchio è reimmaginata in un layout orizzontale che riafferma l’identità del brand, sottolineando al contempo la forte presenza su strada della vettura. Formata da una moltitudine di Micro-Led questa nuova firma luminosa si anima nella parte anteriore e posteriore con varie configurazioni grafiche e cromatiche, ispirate a display visivi e audio immersivi.