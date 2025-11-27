Prodotta dal 1969 al 1977, la Škoda 100 fu il primo veicolo del marchio a superare il milione di unità vendute. Sebbene all’epoca fosse considerata un’auto accessibile e popolare, possederne una era tutt’altro che una cosa comune. Questo ha ispirato il designer Martin Paclt a reinterpretare il modello con un carattere più premium, simile a quello di una limousine: «Mi sono ispirato alle proporzioni della Superb e il concept risultante è risultato leggermente più grande». Una delle motivazioni principali per la scelta della Škoda 100 è stata la popolarità del modello, che Paclt ricorda fin dall’infanzia. «Volevo lavorare con un’auto che la gente conosceva bene e che molti di loro avevano posseduto. La Škoda 100 mi ha conquistato con le sue linee pulite e senza tempo, in forte sintonia con l’attuale orientamento del design Modern Solid», afferma.