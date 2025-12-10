Citroën presenta Elo, concept car che inaugura un nuovo capitolo per il brand. Seguendo lo stesso approccio proposto con la Oli svelata nel 2022, anche Elo si presenta come un concentrato di idee in cui vengono esplorati nuovi territori di design che ispireranno il pensiero del marchio francese per il futuro. È la perfetta incarnazione dei valori di Citroën: audace, intelligente, creativa e orientata al comfort e al benessere. Fedele a oltre un secolo di innovazione al servizio della libertà di movimento e a un’idea di vita più sostenibile: Elo incarna questa volontà di anticipare le esigenze di un mondo in movimento. È un mezzo di trasporto divertente, intelligente, accessibile, spazioso e responsabile che offre una visione più ampia e reinventata della mobilità, pensata per dare più valore al tempo dei suoi utilizzatori e accompagnarne le diverse fasi di vita.
Con la sua audacia e il suo know-how, Citroën esplora oggi soluzioni fortemente innovative per reinventare l’abitabilità e reinterpretare lo spirito delle monovolume e dei minivan che hanno caratterizzato la sua storia. Elo è stata concepita come la compagna di ogni giorno: un luogo in cui riposare, giocare o lavorare – rEst, pLay, wOrk – grazie a una modularità completa e intuitiva. L’auto sfrutta pienamente i vantaggi di un’architettura al 100% elettrica, offrendo dimensioni compatte che nascondono uno spazio interno eccezionale. Con un design monovolume compatto (4,10 m) è a suo agio nelle aree urbane, che rappresentano il suo campo base, ma invita anche a uscire dalla città e a godersi una gita all’aperto. Grazie agli interni spaziosi e modulari, in grado di ospitare fino a sei persone, risponde alle esigenze di una vita sempre più frenetica fatta di viaggi, tempo libero, attività familiari, telelavoro e gite improvvisate.
«Elo esprime alla perfezione l’essenza del design, cioè la capacità di combinare stile e funzionalità. Porta una ventata di energia con la sua personalità colorata e accattivante, la sua modernità e tutte le possibilità che offre per vivere una vita ricca e intensa. I team di styling di Citroën si sono divertiti a immaginare un modello progettato fin nei minimi dettagli per essere pratico, divertente e intelligente», ha dichiarato Pierre Leclercq, capo del design Citroën. La facilità d’uso di Elo si riflette anche nella strumentazione. Questo nuovo concept ideato da Citroën si basa sul principio della proiezione delle informazioni su una superficie dedicata. Nel precedente concept OLI del 2022, le informazioni e le applicazioni erano proiettate sulla “smartband”, un’ampia fascia orizzontale posizionata nella parte inferiore del parabrezza. Gli schermi piatti di Elo si riflettono su un pannello trasparente dotato di una pellicola riflettente che crea un effetto magico: le informazioni colorate sembrano fluttuare su tutto il parabrezza, permettendo di accedere alle informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Questo nuovo display richiede una tecnologia molto meno costosa in termini di sviluppo e di produzione potenziale rispetto a un classico head-up display.
La fila posteriore ospita tre sedili, tutti della stessa larghezza e con schienale abbattibile. I tre sedili posteriori sono rimovibili e possono essere facilmente trasformati in poltrone da utilizzare come posti a sedere all’aperto. Sotto i posti laterali della seconda fila sono nascosti due sedute supplementari, che si aprono con un semplice movimento in posizione leggermente arretrata ai lati del sedile di guida. Questi due posti supplementari offrono un generoso spazio per le gambe. Nella configurazione a sei posti, il volume del bagagliaio non viene sacrificato grazie all’ingegnosa modularità dei diversi sedili. Le quattro porte laterali si aprono in direzioni opposte e l’assenza del montante centrale consente un facile accesso su una larghezza di 1,92 metri. Il pavimento completamente piatto facilita gli spostamenti all’interno del veicolo in qualunque configurazione.