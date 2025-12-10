Con la sua audacia e il suo know-how, Citroën esplora oggi soluzioni fortemente innovative per reinventare l’abitabilità e reinterpretare lo spirito delle monovolume e dei minivan che hanno caratterizzato la sua storia. Elo è stata concepita come la compagna di ogni giorno: un luogo in cui riposare, giocare o lavorare – rEst, pLay, wOrk – grazie a una modularità completa e intuitiva. L’auto sfrutta pienamente i vantaggi di un’architettura al 100% elettrica, offrendo dimensioni compatte che nascondono uno spazio interno eccezionale. Con un design monovolume compatto (4,10 m) è a suo agio nelle aree urbane, che rappresentano il suo campo base, ma invita anche a uscire dalla città e a godersi una gita all’aperto. Grazie agli interni spaziosi e modulari, in grado di ospitare fino a sei persone, risponde alle esigenze di una vita sempre più frenetica fatta di viaggi, tempo libero, attività familiari, telelavoro e gite improvvisate.