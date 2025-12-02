Inizia una nuova era per IAAD Torino, uno dei riferimenti per la formazione delle menti creative e sede del primo corso di Transportation Design in Italia. Due le novità principali: Garage IAAD, uno spazio di oltre 650 mq che ospita nuovi laboratori e l’Osservatorio IAAD sulle nuove tecnologie e sull’Intelligenza Artificiale Generativa. «Potenziamo l’offerta formativa e la fase creativa. Se l’IA offre un modello è poi cruciale la fase successiva in cui i creativi imparano a modificarlo anche in maniera radicale a seconda delle richieste», spiega Dario Olivero, coordinatore del corso di Diploma Accademico di I Livello in Transportation Design, del Master in Transportation Design e del Master in Design for Mobility Solutions.
«L’evoluzione dell’IA è incredibile e per noi è fondamentale la creazione di questi osservatori per monitorare e studiare i suoi cambiamenti. Oltre all’aspetto didattico, con questo osservatorio apriamo anche alle aziende esterne che vogliano conoscere in maniera più approfondita l’IA. Possono essere realtà di qualunque genere», spiega Luca Borgogno direttore strategico del dipartimento. «Stiamo già collaborando con Mahindra e Toyota e il prossimo passo sarà avere qui l’azienda che potrà portare anche i suoi veicoli e fare lavoro pratico».
A questo si aggiunge la settimana Visionary Tribes, in occasione dell’apertura dell’anno accademico: tutte iniziative rese possibili grazie ai finanziamenti europei Next Generation EU, secondo il PNRR. L’apertura dei laboratori Garage IAAD e l’avvio dei lavori di Visionary Tribes si è tenuta il 1° dicembre. Fino al 5 dicembre 2025, in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico 2025/26, IAAD presenta Visionary Tribes, una settimana dedicata al tema “Le intelligenze del Made in Italy: intelligenza della mano, intelligenza sociale e intelligenza artificiale”. Il programma prevede workshop, conferenze e il primo Hackathon IAAD, in cui studenti, mentor e professionisti collaboreranno per ideare progetti capaci di coniugare le tre intelligenze. I progetti vincitori saranno presentati durante la cerimonia di apertura dell’Anno Accademico e parteciperanno a una mostra internazionale itinerante.
Da destra verso sinistra, Dario Olivero, Luca Borgogno e Davide Tealdi, designer e docente IAAD
IAAD ha anche ideato Visionary Talks, un ciclo di conferenze aperte al pubblico dedicate al dialogo tra intelligenza sociale, artigianalità e intelligenza artificiale nel mondo del design. Tre giornate di racconto e confronto, il 2, 3 e 4 dicembre 2025, presso l’Aula Magna IAAD in Corso Regio Parco 15, Torino. Ogni incontro, della durata di 60 minuti, sarà un’occasione per approfondire temi di attualità, scoprire nuove prospettive e stimolare il confronto tra IAAD, professionisti e società sulle sfide e le opportunità del design contemporaneo.