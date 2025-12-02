«L’evoluzione dell’IA è incredibile e per noi è fondamentale la creazione di questi osservatori per monitorare e studiare i suoi cambiamenti. Oltre all’aspetto didattico, con questo osservatorio apriamo anche alle aziende esterne che vogliano conoscere in maniera più approfondita l’IA. Possono essere realtà di qualunque genere», spiega Luca Borgogno direttore strategico del dipartimento. «Stiamo già collaborando con Mahindra e Toyota e il prossimo passo sarà avere qui l’azienda che potrà portare anche i suoi veicoli e fare lavoro pratico».