Nel frontale troviamo una griglia ampia arricchita dalla firma luminosa Star map del brand e dalle welcome lights a sequenza dinamica. Le maniglie delle portiere sono a scomparsa per una migliore aerodinamica e per una elevata raffinatezza stilistica. Sul fianco le linee diagonali unite all’andamento sinuoso del profilo del tetto e degli spigoli laterali danno luogo a una silhouette che comunica dinamicità sia in movimento che da ferma. I rivestimenti a contrasto e gli accenti argento satinato sottolineano la robustezza della vettura. I fanali posteriori a sviluppo verticale si estendono per tutta l’ampiezza del portellone evidenziano larghezza e stabilità.