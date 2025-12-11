Kia ha presentato la nuova Seltos con una world premiere intitolata “The Protagonist”. Il Suv di segmento B rappresenta la visione di Kia per un Suv compatto versatile che racchiude in sé design audace, soluzioni intelligenti e connettività. Sviluppato dal team di design di Karim Habib secondo i principi della filosofia di design Opposites United, la Seltos interpreta lo spirito Relentless Innovator — ossia quello di armonizzare le forme da Suv robusto e capace con dettagli stilistici che esprimano un’eleganza moderna e raffinata. La presenza su strada, le superfici nette e le forme strutturate vogliono comunicare capacità e sicurezza.
Nel frontale troviamo una griglia ampia arricchita dalla firma luminosa Star map del brand e dalle welcome lights a sequenza dinamica. Le maniglie delle portiere sono a scomparsa per una migliore aerodinamica e per una elevata raffinatezza stilistica. Sul fianco le linee diagonali unite all’andamento sinuoso del profilo del tetto e degli spigoli laterali danno luogo a una silhouette che comunica dinamicità sia in movimento che da ferma. I rivestimenti a contrasto e gli accenti argento satinato sottolineano la robustezza della vettura. I fanali posteriori a sviluppo verticale si estendono per tutta l’ampiezza del portellone evidenziano larghezza e stabilità.
Gli interni della Seltos sono stati pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della mobilità moderna, che si tratti di spostamenti casa-lavoro, di viaggi con la famiglia o di percorsi fuori città. La plancia bassa e orizzontale migliora la visibilità anteriore regalando una sensazione di apertura, mentre l’ottimizzazione degli ingombri assicura ampio spazio per la testa e per le gambe di tutti i passeggeri. L’adozione del cambio Shift-by-Wire (SBW) ha permesso di avere un ambiente più spazioso, migliorandone la funzionalità. Un layout essenziale e materiali di alta qualità enfatizzano l’ambiente moderno e votato al comfort.