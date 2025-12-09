Il progetto Lexus è basato su elementi portanti come un telaio leggero e ad alta rigidità. È stato realizzato interamente in alluminio mentre la posizione di guida è stata studiata con l’idea di rafforzare l’unione tra vettura e guidatore. Lexus ha dato forma a un’auto sportiva adatta all’era dell’elettrificazione, con forme aerodinamiche e affusolate e un design che riprende al posteriore quello della precedente generazione. La LFA Concept rappresenta l’evoluzione più vicina alla variante di produzione della Lexus Sport Concept, svelata al Japan Mobility Show.