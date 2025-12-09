Lexus ha presentato la LFA Concept, prototipo per lo sviluppo di una nuova sportiva elettrica nato dal volere di Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation. Il modello segue le orme della Toyota 2000GT e della Lexus LFA e incarna il principio “Shikinen Sengu” di Toyota, che trasmette tecniche e competenze dai veterani della produzione automobilistica alle generazioni più giovani, affinché possano essere apprese ed evolute. Il modello è stato svelato insieme alle GR GT e GR GT3 del team da corsa Toyota Gazoo Racing.
Il progetto Lexus è basato su elementi portanti come un telaio leggero e ad alta rigidità. È stato realizzato interamente in alluminio mentre la posizione di guida è stata studiata con l’idea di rafforzare l’unione tra vettura e guidatore. Lexus ha dato forma a un’auto sportiva adatta all’era dell’elettrificazione, con forme aerodinamiche e affusolate e un design che riprende al posteriore quello della precedente generazione. La LFA Concept rappresenta l’evoluzione più vicina alla variante di produzione della Lexus Sport Concept, svelata al Japan Mobility Show.
L’abitacolo avvolgente offre la stessa posizione di guida ideale della GR GT e della GR GT3, aumentando la sensazione di compattezza tra auto e guidatore per offrire un piacere di guida senza precedenti. Gli interni sono stati realizzati con cura in ogni aspetto, con componenti funzionali disposti intorno al guidatore, che generano un senso di tranquillità. Il volante è stato progettato per l’utilizzo durante la guida sportiva, eliminando la necessità di cambiare impugnatura nelle svolte, mentre la disposizione degli interruttori agevola un controllo intuitivo del veicolo. Nel complesso, l’approccio minimalista incontra il fascino di un design ricercato e uno spazio interno raffinato per creare una sensazione di grande confort e al tempo stesso di sportività.