JAS Motorsport farà rinascere con Pininfarina un’icona dell’automobilismo. Il modello sarà una derivazione della Honda NSX del 1990 e offrirà ad appassionati e collezionisti una nuova e moderna definizione del concetto di Gran Turismo alla base del DNA della NSX: prestazioni elevate, sicurezza e comfort su strada, ma ugualmente a suo agio in pista. La carrozzeria, disegnata da Pininfarina, sarà realizzata interamente in fibra di carbonio e completata sulla base di una donor car – una NSX di produzione dei primi Anni 90 con guida a sinistra o a destra, a seconda del mercato – con elementi meccanici altrettanto raffinati derivati dal mondo delle competizioni.