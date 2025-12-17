JAS Motorsport farà rinascere con Pininfarina un’icona dell’automobilismo. Il modello sarà una derivazione della Honda NSX del 1990 e offrirà ad appassionati e collezionisti una nuova e moderna definizione del concetto di Gran Turismo alla base del DNA della NSX: prestazioni elevate, sicurezza e comfort su strada, ma ugualmente a suo agio in pista. La carrozzeria, disegnata da Pininfarina, sarà realizzata interamente in fibra di carbonio e completata sulla base di una donor car – una NSX di produzione dei primi Anni 90 con guida a sinistra o a destra, a seconda del mercato – con elementi meccanici altrettanto raffinati derivati dal mondo delle competizioni.
Pininfarina ha inoltre trasferito la sua storica capacità di fondere bellezza e funzionalità anche all’abitacolo della prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport. Partendo dal layout della prima serie NSX, il restyling ha esaltato la filosofia originale annunciata al suo debutto nel 1990, mentre il motore, sarà un V6 che si ispira a quello originale della NSX. È stato specificamente progettato e sviluppato per ottenere i massimi livelli di potenza, coppia e reattività. Ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce con l’obiettivo di esaltare prestazioni, comportamento dinamico ed emozioni di guida.