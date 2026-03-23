Alcantara annuncia una nuova collaborazione con Chris Lefteri, esperto di materiali di fama internazionale, che entra a far parte dell’azienda come Alcantara Design Ambassador and Advocate. Questa partnership rafforza l’impegno di lunga data di Alcantara nel campo del design. La collaborazione con Chris Lefteri rientra nella più ampia strategia di Design Advocacy di Alcantara, volta a ispirare i designer, ampliare la presenza del brand nel mondo creativo e riaffermare il ruolo di Alcantara come materiale d’eccellenza, capace di suscitare emozioni e abilitare soluzioni progettuali innovative. Il contributo di Lefteri si concentrerà sull’importanza dei materiali nel processo di design, incoraggiando la sperimentazione e mostrando come Alcantara possa diventare fonte d’ispirazione per esperienze multisensoriali uniche, in cui texture, tatto ed emozione sono elementi centrali del processo creativo.

Grazie alla sua esperienza nel campo del CMF (Color, Material, Finish) e dell’innovazione dei materiali, Lefteri aiuterà l’azienda a consolidare il dialogo con la comunità internazionale del design attraverso iniziative di leadership, partecipando a dibattiti e panel dedicati al ruolo in continua evoluzione dei materiali nel design contemporaneo. Chris Lefteri apparirà ufficialmente al fianco di Alcantara per la prima volta in occasione della prossima Milano Design Week 2026, durante la quale l’azienda prenderà parte a diverse iniziative diffuse in città. «Alcantara è da sempre al crocevia tra innovazione dei materiali, creatività e cultura del design – ha dichiarato Chris Lefteri -. Sono entusiasta di collaborare con un’azienda che comprende il potere dei materiali non solo come elementi funzionali, ma come veri e propri motori di emozione e visione progettuale».

Chris Lefteri è riconosciuto a livello internazionale come una delle massime autorità nel campo dei materiali e del design. I suoi otto libri su materiali e processi produttivi, tradotti in sei lingue, hanno rivoluzionato il modo in cui i designer di tutto il mondo considerano e valorizzano i materiali. Nel 2006 ha fondato Chris Lefteri Design, uno studio con una reputazione globale per la capacità di fare da ponte tra CMF (Color, Material, Finish), design industriale e innovazione dei materiali. Lo studio collabora con importanti marchi di largo consumo e aziende di materiali appartenenti alla Fortune 100, distinguendosi per la capacità unica di fondere design industriale e strategia di brand con una profonda competenza sui materiali.