Anche all’interno ci sono differenze, anche se quasi tutte di tipo funzionale. La strumentazione resta la stessa, con quadro digitale da 8,8 pollici e un display centrale da 12,8 pollici, ma quest’ultimo non ruota perché il sistema Google in-build implementato nella piattaforma digitale non è ancora stato messo a punto per gestire la visualizzazione verticale. Cambiano anche i comandi per la guida: il selettore sul tunnel centrale della Atto 2 elettrica lascia il posto a un doppio portabicchieri e a una sottile pulsantiera con al centro il tasto di avviamento, che avrebbe forse meritato più evidenza. La selezione della marcia si effettua con una levetta dietro al volante. Come sull’altra versione, l’aspetto degli interni è gradevole e le rifiniture sono gradevoli e ben eseguite, e contribuiscono a una generale sensazione di qualità e comfort aiutato dalla silenziosità del sistema ibrido.