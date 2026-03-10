Dacia consolida la sua presenza nel segmento C con Striker, nuovo crossover multi-energia che fonde la dinamicità di una station wagon con la praticità di una berlina spaziosa e l’altezza da terra di un Suv. Fedele al Dna di Dacia, Striker vanta un design robusto e incisivo. Le linee dinamiche, il profilo aerodinamico e il frontale verticale deciso sono accentuati dalla nuova firma luminosa diurna del brand, di impronta moderna. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai dettagli del design, soprattutto all’animazione distintiva delle portiere anteriori e alla fascia nero lucido che collega i fari posteriori, impreziosita da un effetto granulare tecnico che conferisce un carattere ancora più moderno e robusto al veicolo.
Striker incarna l’obiettivo ambizioso di Dacia di rendere la mobilità elettrificata accessibile nel segmento C. Il profilo audace e l’aerodinamica performante sono prova di un approccio ingegneristico pragmatico, incentrato sulle reali esigenze dei clienti e sull’uso quotidiano. Con una lunghezza di 4,62 metri, Striker è un crossover multi-energia che funge da complemento a Bigster nella gamma Dacia del segmento C. Questi due modelli messi insieme formano una coppia robusta ed essenziale, pensata per rafforzare la presenza del brand in questo segmento strategico.
Presentato in anteprima con il piano futuREady in occasione dello Strategy Day, Striker sarà svelato definitivamente a giugno. La gamma comprenderà anche una versione ibrida, una versione ibrida 4×4 e una versione GPL. Il nome Striker deriva dall’espressione universale “fare strike” o “centrare l’obiettivo”. Audace e impattante, rispecchia lo spirito della sfida e l’ambizione di Dacia. Incarna la robustezza e la versatilità di un modello progettato per essere il compagno di viaggio ideale.