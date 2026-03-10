Dacia consolida la sua presenza nel segmento C con Striker, nuovo crossover multi-energia che fonde la dinamicità di una station wagon con la praticità di una berlina spaziosa e l’altezza da terra di un Suv. Fedele al Dna di Dacia, Striker vanta un design robusto e incisivo. Le linee dinamiche, il profilo aerodinamico e il frontale verticale deciso sono accentuati dalla nuova firma luminosa diurna del brand, di impronta moderna. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai dettagli del design, soprattutto all’animazione distintiva delle portiere anteriori e alla fascia nero lucido che collega i fari posteriori, impreziosita da un effetto granulare tecnico che conferisce un carattere ancora più moderno e robusto al veicolo.