//MAZDA CX-5, ENERGIA ESPRESSA

In un passato non molto lontano i designer Mazda amavano trarre spunto dalla natura: una volta un pesce, un’altra un uccello, o ancora un’onda impetuosa. Ora che la parola d’ordine è Kodo – soul of motion – occorrevano altre etichette. E’ così che il Suv CX-5, nato nel 2012 e dopo un milione e mezzo di esemplari approdato quest’anno alla sua seconda generazione, aspira a fregiarsi del titolo di “Auto come arte”; e che i suoi designer affermano di «voler portare la qualità del design Kodo a un livello artistico». Come? «Abbiamo studiato marchi premium come BMW e Volvo che incapsulano rispettivamente Bauhaus e design scandinavo», spiega Shinichi Isayama, chief designer della vettura: «Abbiamo cercato di emularli introducendo una bellezza di tipo giapponese, cioè tendente a semplificare, a eliminare gli elementi non indispensabili, a introdurre tocchi del nostro artigianato tradizionale. Di fronte a tante automobili da fantascienza, digitali e inorganiche, noi abbiamo cercato di dare un senso di calore umano».