HYUNDAI KONA, CALIFORNIANA DIROMPENTE

L’anteriore è dominato dalla griglia “Cascading Grille” con al centro il logo del brand coreano, ma gli elementi che più caratterizzano la Kona sono i fascioni paracolpi in plastica che la circondano, inglobando i gruppi ottici anteriori e posteriori disposti su due livelli. Lo stile della piccola Suv risulta dinamico e sportivo, aspetto accentuato dai cerchi da 18 pollici, dal tetto a contrasto e dal piccolo spoiler “boomerang” che sembra voler sostenere il tetto. Cinture di sicurezza e cornici delle bocchette d’aerazione, in tinta con la carrozzeria, donano freschezza all’abitacolo a sviluppo orizzontale. La vettura è offerta in 10 colorazioni e quattro allestimenti (Classic, Confort, X-Possible e Style), per il massimo della personalizzazione.