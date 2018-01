SUBARU XV, SOLIDITA’ DINAMICA

La concretezza degli esterni è una linea guida anche per gli interni, dove è aumentata la qualità dei materiali utilizzati. Le plastiche sono morbide al tatto mentre quelle più rigide sono confinate in basso, lontano dallo sguardo di conducente e passeggeri. Al centro della plancia spicca il display da 8 pollici, intuitivo e facile da usare, da cui è possibile controllare tutte le funzioni dell’infotainment. Grazie all’EyeSight la vettura è dotata di tutte le ultime tecnologie per la sicurezza preventiva, dal Pre-collision Braking all’Adaptive Cruise Control fino al Lane Sway Warning.