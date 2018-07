//ALESSANDRO DAMBROSIO EXECUTIVE DESIGN DIRECTOR DI MITSUBISHI

Dambrosio ha inoltre lavorato a numerosi progetti non automobilistici, come la Ducati Bobber show bike (Best Concept Bike at Villa d’Este 2017), l’Audi Robot “Lunar Quattro” e una serie di modelli di apparecchi fotografici Leica insigniti in anni recenti con prestigiosi riconoscimenti (IF Award, Red Dot Design Award, German Good Design Award), tutti disegnati durante il suo mandato al Konzept Design Sudio Munich. E’ stato uno dei primi Direttori Creativi a credere fortemente e ad investire nei processi di design digitale. La nomina di Alessandro Dambrosio ad Executive Design Director di Mitsubishi è parte delle strategie per rafforzare l’organizzazione del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, avviate lo scorso anno con l’arrivo di Karim Habib alla direzione del design Infiniti quale successore di Alfonso Albaisa, ora al vertice del design Nissan.