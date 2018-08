//BUGATTI DIVO, RIVIVERE LA TRADIZIONE DEI CARROZZIERI

Bugatti presenta in California la sua ultima creazione: la Divo. Il marchio di lusso francese ha sviluppato una supercar realizzata per una totale agilità e per prestazioni di guida ottimali su strade tortuose. Con la Divo, Bugatti vuole far rivivere la carrozzeria artigianale della tradizione. «Divo è un ulteriore esempio della nostra filosofia di design in cui la forma segue la funzione. In questo caso, gli ingegneri e i progettisti si sono concentrati sulla creazione di un veicolo focalizzato sulle velocità in curva e sulla dinamica laterale», ha detto Achim Anscheidt, direttore del design Bugatti, descrivendo il linguaggio stilistico della vettura.