FH JOANNEUM WOOD C.A.R. – COMPUTER AIDED RESEARCH

Leggerezza e sostenibilità dei materiali. Nel rispetto di questi parametri è nato il topic da sviluppare durante lo svolgimento del primo semestre del master in Industrial Design, con specializzazione in mobilità, dell’Università di Scienze Applicate FH Joanneum. L’obiettivo del lavoro è stato quello di aumentare la sensibilità dei giovani designer verso l’utilizzo di materiali naturali, con lo scopo di incrementare l’uso del legno nella costruzione, in questo caso, di un veicolo. Gli studenti potevano scegliere tra due oggetti del topic: progettare un’auto sportiva che avesse come parametro dimensionale massimo di riferimento l’Audi TT, oppure un autobus urbano a pianale ribassato. Il legno doveva quindi essere un elemento strutturale del veicolo e il lavoro doveva essere impostato in modo tale che l’utilizzo di questo materiale fosse predominante e riconoscibile in tutti i disegni.