//LEXUS UX, L’IMPORTANZA DELL’AERODINAMICA

Nel progettare la Lexus Ux, l’obiettivo è stato chiaro fin da subito. «Volevo che la vettura offrisse i vantaggi di un crossover convenzionale – come una posizione di seduta alta e una migliore visibilità – ma con le prestazioni dinamiche e l’agilità di una berlina a tre o a cinque porte», spiega Chika Kako, capo ingegnere dell’Ux. Ispirato dalla determinazione di Akio Toyoda che sosteneva che «Ogni Lexus dovrebbe essere divertente da guidare», Kako ha incaricato il suo team di studiare una piattaforma rigida con pannelli in alluminio e materiali compositi per ridurre il peso e abbassare il centro di gravità. Alla ricerca di un significativo passo avanti nello sviluppo dell’handling della vettura, Chika Kako si è avvalsa dell’esperienza degli ingegneri specializzati in aerodinamica, responsabili di modelli di riferimento come la supercar Lexus Lfa e della gamma F-line Lexus.