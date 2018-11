//CHARLESTON, LA MOTO PER I 70 ANNI DELLA CITROËN 2CV

Una moto special realizzata in un unico esemplare, originale e completamente personalizzata, ispirata alla 2Cv Charleston, alle sue forme, ai suoi colori e al suo design inconfondibile, reinterpretato in chiave contemporanea. Si chiama “Charleston” ed esprime la stessa originalità e audacia della sua musa ispiratrice. Un progetto originale per celebrare i 70 anni della Citroën 2Cv, di grande interesse nel settore dei motori, sia per gli appassionati delle quattro ruote che per gli amanti delle motociclette: una contaminazione tra i due mondi legittimata dalla creatività e dall’innovazione. Valori che appartengono a Citroën da quasi 100 anni.