//MERCEDES-BENZ ACTROS, DESIGN RIVOLUZIONARIO

Dopo l’anteprima mondiale a Berlino, il nuovo Mercedes-Benz Actros ha debuttatto all’IAA Veicoli industriali di Hannover. Il design è stato profondamente rivisitato attaverso diverse novità, tra cui spicca l’assenza dei retrovisori esterni tradizionali. Al loro posto ci sono le MirrorCam dal design dinamico, che conferiscono proporzioni più armoniose alla nuova versione del truck. «Il nuovo Actros si presenta con un design rivoluzionario. L’accento non è più soprattutto sull’esterno, cioè sulle parti in ferro ed acciaio. A fare da protagonista è ora l’interazione tra conducente e veicolo. Lo si vede chiaramente al primo sguardo sugli interni, realizzati in uno stile moderno ed essenziale con una nuova Hmi digitale di impronta assolutamente high-tech», ha detto Gorden Wagener, Chief Design Officer di Daimler.