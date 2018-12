//NISSAN GT-R50, AL VIA GLI ORDINI

Nissan ha confermato la produzione della Nissan GT-R50 by Italdesign e ha aperto gli ordini ufficiali che saranno limitati a 50 vetture. L’esterno della GT-R50 è rimasto praticamente invariato rispetto al prototipo mostrato per la prima volta al Goodwood Festival of Speed nel mese di luglio. Il prezzo dei 50 esemplari partirà da 990.000 euro senza considerare optional e personalizzazioni.