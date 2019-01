//AUTO&DESIGN COMPIE 40 ANNI

Il 2019 è un anno di grande importanza per la nostra testata. Auto&Design è nata nel novembre del 1979 con l’idea di raccontare l’auto attraverso l’ottica del disegno rivolgendosi ad un pubblico internazionale grazie al testo bilingue, italiano e inglese, adottato sin dal primo numero.

Un concetto globale capace di appassionare l’animo curioso di chi, in un tempo in cui la parola “design” non aveva certo la valenza e il significato che gli diamo oggi, voleva scoprire come nasce un’automobile.

Auto&Design compie dunque 40 anni, e possiamo dire con orgoglio che continuiamo a lavorare ogni giorno per portare avanti quell’ambizioso progetto che, ad oggi, seppur con qualche innegabile difficoltà, ci ha regalato tante soddisfazioni.

Nel nostro lavoro, creatività, design e innovazione da sempre si fondono con un’identità forte che ci ha permesso di costruire una riconoscibilità a livello mondiale a cui teniamo molto.

Vogliamo festeggiare questo importante traguardo con una serie di iniziative a cominciare dall’introduzione, in copertina, del logo celebrativo che accompagnerà tutte le attività e gli eventi legati a questo anniversario.

Già nell’editoriale del primo numero di Auto&Design il nostro fondatore, Fulvio Cinti, dedicava un pensiero ai giovani – agli studenti -, proprio a loro abbiamo voluto rivolgerci per progettare il nostro logo coinvolgendo una realtà internazionale e proiettata verso il futuro come lo IED di Torino.

Ne è nata un’esperienza molto positiva, in cui abbiamo trovato attenzione, coinvolgimento e grande partecipazione empatica. Sono scaturite 12 proposte, sviluppate dagli 11 studenti coinvolti nel workshop, che hanno lavorato in cinque gruppi guidati dal docente Tommaso Delmastro. Da qui è nato il logo dei 40 anni che troverete sulle sei copertine del 2019.