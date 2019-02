//FLAMINIO BERTONI, QUEL GENIO DELLA DS

Bertoni, da sempre insoddisfatto delle proprie creazioni, continuò a lavorare alla linea della DS per aggiornarla. Un sabato mattina, nel dicembre del 1963, si racconta che si fece portare il muso completo di una DS nel suo laboratorio e con martello, plastilina e plexiglass, in poche ore, distrusse e ricostruì cofano, paraurti e parafanghi, creando il celebre “muso di squalo” che contraddistinguerà le DS prodotte dal settembre del 1967 in poi. La parte posteriore, invece, rimase sostanzialmente identica a quella del 1955, se non per piccole differenze sulla parte terminale dei parafanghi, e questo non faceva dormire sonni tranquilli a Bertoni che di quella zona della DS non era mai stato del tutto soddisfatto. Nel febbraio del ’64, mentre era da amici, Bertoni ebbe un malore e un’ambulanza lo condusse all’ospedale dove in breve tempo spirò. Un ictus aveva stroncato il più prolifico e geniale dei car designer del suo tempo e trovare il suo successore non fu cosa semplice.