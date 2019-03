//GACHA, UN ROBOT PER TUTTE LE CONDIZIONI

Gacha si differenzia da altri progetti simili, oltre che per le sue capacità di affrontare qualsiasi condizione climatica, anche per il design sviluppato da Muji, in particolare per la mancanza di una parte anteriore o posteriore del veicolo. I sedili interni seguono la morbida forma arrotondata dell’autobus, creando più spazio per i passeggeri, mentre la linea luminosa a Led funge sia da faro d’illuminazione che da schermo per la comunicazione esterna. L’ispirazione per il design è nata da una capsula giocattolo, una forma universale che trasmette gioia e porta allegria.