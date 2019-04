//“ALGORITHMIC LACE” VINCE IL LEXUS DESIGN AWARD

Lisa Marks è una Industrial Designer specializzanda nella fusione tra ricerca artigianale e design algoritmico per promuovere metodi sostenibili che aiutino il settore dell’artigianato. Lisa possiede un Diploma Post-universitario di Belle Arti conseguito alla Parsons School of Design e insegna al Georgia Institute of Technology. Gli iscritti di questa edizione sono stati 1.548 provenienti da 65 paesi diversi. I prototipi nati dalla creatività dei sei finalisti sono esposti presso lo Spazio Lexus al Fuorisalone di Milano fino al 13 aprile insieme all’installazione “Leading With Lights”, realizzata dal costruttore giapponese in collaborazione con lo studio di design Rhizomatiks. Ai Designer è stato chiesto di sfruttare in modo creativo la tecnologia per promuovere lo sviluppo di idee rivoluzionarie capaci di cambiare e migliorare la vita degli individui Grazie a questa iniziativa, dal 2013 Lexus dimostra il suo impegno nel sostenere e coltivare i progetti delle nuove generazioni di designer che condividono la visione del brand, progetti che racchiudono la forza innovativa del Design, per costruire un futuro migliore. I prototipi di quest’anno dimostrano la capacità dei finalisti di sfruttare la tecnologia in modo creativo, realizzando soluzioni pratiche destinate a cambiare le nostre vite.