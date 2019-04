//ARNAULT GOURNAC, CAPO DEL PEUGEOT DESIGN LAB

Arnault Gournac è il nuovo Direttore del Peugeot Design Lab e prenderà servizio a partire dal prossimo 2 maggio. Lo studio globale di design del marchio francese fornisce servizi a clienti esterni, anche al di fuori del settore automobilistico, e supervisiona il marchio Peugeot Cycles e i prodotti lifestyle. Dal lancio avvenuto nel 2012, molti clienti si sono avvalsi della sua esperienza per studi e progetti in diversi settori: trasporti, aeronautica, nautica, product design, medico, energetico e sportivo.

Il Design Lab ha sede nel Design Center di Velizy e lavora anche con gli studi di Peugeot a Shanghai, San Paolo e San Francisco. Arnaud Gournac è stato in precedenza Senior Director of Innovation e Ux presso il gruppo Carrefour. Ha anche supervisionato il design innovativo in Decathlon. Sostituisce Cathal Loughnane che continuerà la sua carriera al di fuori del Gruppo.