//NISSAN: UN NUOVO DESIGN STUDIO A SAO PAOLO

Nissan ha ufficialmente aperto un nuovo studio di design in America Latina, conosciuto come The Box, a San Paolo. Il nuovo studio vuole essere un laboratorio creativo per la progettazione di future soluzioni di mobilità. Con il motto “Disruption through Fusion”, la sua missione è quella di fondere e tradurre la cultura latino-americana e giapponese nello sviluppo di nuovi progetti rivolti sia al mercato latino-americano che a quello globale. «The Box dimostra il nostro impegno per garantire un futuro globale sostenibile», ha detto John Sahs, il chief designer di Nissan per l’America Latina. «Stiamo pensando alla mobilità da una prospettiva più ampia che va ben oltre le auto. Nissan sta sviluppando in tutto il mondo nuove tecnologie che stanno trasformando anche il design e la forma dei nostri modelli. Lavoreremo e penseremo all’interno di The Box per creare cambiamenti positivi e dirompenti fuori dagli schemi».