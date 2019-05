ALFA ROMEO E FIAT, SUPPLEMENTO “DOUBLE FACE”

«L’Alfa – spiega Busse – nasce in un Paese ricco di scultori e artigiani. Rappresenta la cultura della modellazione manuale, della bella scultura, della tecnologia al servizio di un’arte legata alle forme umane piuttosto che ad aggressive forme angolari. In effetti il concept Tonale rappresenta il connubio fra artigianalità e tecnologia. Con il concept Centoventi volevamo invece celebrare quello che riteniamo essere il nucleo della funzione Fiat, cioè rendere democratica la mobilità. Naturalmente chiunque ami la Panda originale la vedrà in questa vettura, non per le forme ma per la sua ispirazione, per il suo messaggio. La Centoventi è piena di idee formidabili, in quello che è l’approccio italiano alla soluzione dei problemi, con grande flessibilità non solo per quanto riguarda colori e materiali, ma anche per struttura e funzionalità degli interni, un capolavoro di design industriale».