//HYUNDAI: RISCOPRIRE IL PASSATO GUARDANDO AL FUTURO

Perplesso, se ne lamentò con Chung Ju-yung, storico fondatore del gruppo orientale, il quale lo condusse presso un impianto produttivo appena costruito e gli spiegò, prove alla mano, che solo pochi mesi prima lì si trovava un acquitrino. L’intraprendenza e la velocità con cui era stata eretta la fabbrica convinsero il Maestro piemontese che sì, i coreani meritavano fiducia. Qualche anno dopo, in terra italica, fu svelata la Pony. Oggi riscoprire il passato è uno spunto per guardare con più slancio al futuro, in una politica di continua evoluzione che il costruttore mette in atto da tempo: «Non abbiamo mai smesso di lavorare sulle forme dei nostri modelli, come dimostrano la recente Nexo a idrogeno e la i10 che sarà presentata fra qualche mese» spiega Nicola Danza, design manager di Hyundai per l’Europa.