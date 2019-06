//I VINCITORI DEL CAR DESIGN AWARD 2019

Il Car Design Award è stato assegnato per quattordici edizioni consecutive sino al 1997. Il premio è quindi rinato con un’edizione interamente rinnovata, ma fedele al suo spirito di sempre: premiare gli autori dei progetti che hanno contribuito in maniera significativa all’evoluzione del design automobilistico. Oggi come ieri, a decretare i vincitori è una giuria di esperti, giornalisti esponenti delle più prestigiose testate automobilistiche a livello internazionale, così da garantire un giudizio obiettivo sul panorama del car design mondiale. Tre le categorie previste dal Car Design Award: due storiche, “Concept Cars” e “Production Cars”, cui se ne affianca una terza, “Brand Design Language”, riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma prodotto.

I vincitori dell’edizione 2019 sono:

• per la sezione Concept Cars, il team di design Alfa Romeo per il progetto della Tonale; al secondo posto il design Peugeot per la E-Legend; al terzo posto il team Citroën per la Ami One.

• per la sezione Production Cars il titolo di miglior progetto è stato invece assegnato al design Peugeot per la 208; (secondo e terzo posto rispettivamente ai progetti Mazda3 e Automobili Pininfarina Battista).

• Per la sezione Brand Design Language il titolo è stato assegnato al team di Citroën;

(seguito dai design team Jaguar e Mazda rispettivamente al secondo e terzo posto).

«La risposta che riceviamo ogni volta dai centri stile quando annunciamo loro, in via riservata, che hanno vinto il Car Design Award è la conferma di quanto questo riconoscimento sia ambito e venga considerato l’oscar del design automobilistico a livello mondiale», ha osservato Silvia Baruffaldi, Direttore di Auto&Design e Presidente di Giuria del premio.