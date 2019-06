//LIGHTYEAR ONE, DESIGN SOLARE

Lightyear One è stato progettato seguendo una prospettiva diversa dal solito. «Abbiamo tutti un background di vetture prestazionali e grazie a questo ci siamo focalizzati per ottimizzare efficienza e sicurezza”, prosegue il ceo. Lightyear è partita da zero, seguendo non convenzioni ma solo le leggi della fisica, per realizzare un’auto che «ottenga il massimo da ogni raggio di sole». L’obiettivo principale dell’auto è quello di colmare le lacune tipiche delle elettriche, come ad esempio l’autonomia. «La nostra ricerca ha dimostrato che l’autonomia e la mancanza di punti di ricarica sono ancora le principali preoccupazioni che hanno le persone quando prendono in considerazione l’acquisto di un’auto elettriche. Con la nostra vettura tutti questi problemi non esistono più: riusciremo ad ottenere un’autonomia di 725 chilometri». Le prime Lightyear One verranno consegnate nel 2021. 100 veicoli sono già stati prenotati.