//MAHINDRA: SUV RINNOVATI NEL DESIGN

Per la “cittadina” KUV100 le novità sono più marcate e iniziano con i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori a Led. I primi ospitano fari con doppia parabola che sottolineano il carattere da Suv, mentre i secondi sono dotati di un disegno interno più sportivo e moderno. Nella parte frontale della vettura troviamo ora anche una cornice dei fendinebbia in colore nero e le frecce integrate negli specchietti laterali. A disposizione per l’allestimento superiore K8 anche i nuovi cerchi in lega da 18” diamantati, mentre la tavolozza dei colori si arricchisce della nuova colorazione Highway red che si aggiunge ad altre sette livree a listino, tre delle quali bicolore.