La Mazda 3 vince il “Red Dot: Best of the Best”. Il Red Dot Product Design Awards viene conferito da una giuria internazionale di esperti di design ai prodotti che si distinguono in modo particolare per il proprio design innovativo. Hanno ritirato il premio Ikuo Maeda, capo del design di Mazda Motor Corporation e Jo Stenuit, direttore dello stile in Europa, insieme al designer responsabile della Mazda3 Yasutake Tsuchida.