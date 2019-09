A garanzia di una navigazione nel segno della performance Lexus, lo yacht viaggia su uno scafo leggero ed estremamente rigido che coniuga elementi in CFRP (plastica rinforzata con fibra di carbonio) con elementi in GFRP (plastica rinforzata con vetroresina) sviluppati in collaborazione con la Marquis Yachts LLC2. Il Lexus LY 650 è costruito in collaborazione con gli artigiani della Marquis Yachts, azienda statunitense con sede a Pulaski, in Wisconsin.