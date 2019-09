La Vision Mercedes Simplex reinterpreta la storica Simplex come una biposto con ruote libere, trazione ad energia alternativa, interfaccia utente e design emozionanti. La carrozzeria del veicolo, ad allineamento orizzontale dominante, si presenta come una monoscocca tra quattro grandi ruote, che formano i punti principali esterni del veicolo. La separazione cromatica verticale si divide in una sezione anteriore bianca e una posteriore nera, così come accadeva sulla vettura originale a cui questa concept si ispira. Le finiture trasparenti delle ruote trasmettono le sensazioni di leggerezza ed efficienza, così come le superfici aerodinamiche che ci sono tra le ruote anteriori e la carrozzeria del veicolo.