Nato a Lugano, cittadino italiano e svizzero, il progettista ha iniziato la sua carriera proprio alla Pininfarina nel 1995, dopo aver conseguito un Master in transportation design all’Art Center College of Design di Vevey, Svizzera, e precedentemente una laurea in ingegneria aeronautica all’università di Zurigo. Nel 2004 è passato al gruppo PSA lavorando per il marchio Citroën, occupando diversi ruoli di responsabilità tra cui, per diversi anni, quello di responsabile delle Concept Car e dell’Advanced Design. Dal 2008 al 2012 è stato «Maître Expert Design» del Gruppo PSA Peugeot Citroën, delegato a rappresentare la “Design Expertise” del Gruppo ai congressi e nei comitati internazionali. Tra i progetti realizzati sotto la sua guida ricordiamo le concept cars Citroen DS Hypnos, Citroen DS Revolte, Citroën Tubik, e DS Numéro 9; tra le vetture di serie, le Citroën C3 Picasso, C4 AirCross e C1.