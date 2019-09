In Italia è disponibile di due dimensioni in base all’allestimento: da 8” sulle versioni Ambition e da 9”2 sulle versioni Style. Il sistema di infotainment introduce tre interessanti novità: il collegamento a internet con Sim inclusa; la sezione “Shop”, che permette di accedere alla gestione in remoto di tagliandi e manutenzione e all’acquisto di app dedicate e traffico dati; l’assistente vocale “Laura”, che per ora ha funzioni ridotte ma che presto amplierà le funzioni sfruttando una vera e propria intelligenza artificiale.