La lucentezza del metallo prezioso tinge poi i loghi Y su copricerchi, montanti e poggiatesta, oltre ai profili e alle cuciture dei sedili, garantendo un impatto estetico, a prova di influencer. Naturalmente la Monogram, come le versioni speciali che l’hanno preceduta, sarà disponibile con i classici motori 1.2 Fire Evo (anche a GPL) e 900 Twinair turbo (solo a metano). I prezzi? Da 11.300 euro. L’anteprima in concessionaria è prevista nei weekend 19-20 e 26-27 ottobre. E no, presentarsi in abito scuro e gioielli non è obbligatorio.