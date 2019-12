Brembo Stile vuole essere un punto di riferimento interno all’azienda dove far convergere estetica, approcci e metodologie intra-divisionali, dove proporre attività inedite e creative, coniugando il Dna d’innovazione tecnologica del marchio con il design di nuovi linguaggi estetici. Al tempo stesso si propone come riferimento per i clienti con cui l’azienda collabora da anni, nonché un punto d’incontro per lo sviluppo di progetti e collaborazioni future.