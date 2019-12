La Citroën AMI8 compie cinquant’anni. La compatta francese venne presentata al Salone di Ginevra nel 1969. Il designer che ne definì le linee fu Robert Opron, scelto quale suo assistente direttamente da Flaminio Bertoni, padre di vetture che hanno fatto la storia del marchio francese come la DS. Opron veniva dalla Simca ed avrebbe disegnato per Citroën quattro vetture: GS, SM, CX e VISA. Dopo la scomparsa di Bertoni avvenuta improvvisamente nel 1965, Opron si trovò tra le mani il difficile incarico di rinnovare lo stile della AMI6 la cui produzione avrebbe dovuto proseguire almeno per altri dieci anni, in attesa di lanciare un modello totalmente nuovo.