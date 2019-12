Ai tasti sul volante si aggiungono quelli per gestire la distanza dal veicolo che precede e per regolare la velocità. L’ergonomia risulta migliorata rispetto alla scorsa generazione dove, ad esempio, i pulsanti per l’inserimento del cruise control e del limitatore di velocità erano posizionati sul tunnel centrale, costringendo il guidatore a distogliere lo sguardo dalla strada per attivarli. Cambia anche la leva per la regolazione della velocità, un tempo montata a sinistra sul piantone dello sterzo, coperta dal volante che obbligava il conducente ad utilizzare il sistema “a memoria”.