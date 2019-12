Škoda ha rilasciato il primo bozzetto degli interni della Vision In, concept di Suv compatto che anticipa un modello in arrivo sul mercato indiano il prossimo anno. Il modello debutterà a febbraio all’Auto Expo a Nuova Delhi. Il disegno svela la presenza di una grande plancia costruita su più livelli, che riprende i contorni simmetrici della calandra centrale.

Il colore arancione, che suggerisce vitalità e creatività, è utilizzato per tutto l’interno dal bracciolo centrale e dai pannelli delle portiere. Anche le bocchette di ventilazione cromate sul lato hanno un design accattivante, con sottili alette di ventilazione presenti su quasi tutto il pannello centrale. Oltre a uno schermo centrale esteso e indipendente e al Virtual Cockpit, il veicolo presenta un nuovo elemento cristallino nel cruscotto. Il volante multifunzione a tre razze offre pulsanti e rotori zigrinati. La consolle centrale, ben organizzata, propone una piccola leva per la selezione delle marce. Škoda Vision In è il primo veicolo progettato sulla piattaforma modulare trasversale MQB A0 IN pensata per il mercato indiano, che costituirà la base anche di altri modelli del gruppo Volkswagen.