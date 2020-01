La zona centrale “Plaza” è dedicata ai bambini, ma il seggiolino può anche essere sostituito con un tavolo. Mentre l’adolescente si gode il proprio mondo, ha anche la possibilità di far scorrere il sedili di 3 centimetri in avanti, per poter interagire meglio con il resto della famiglia. I 6 posti a sedere, la consolle e il pavimento dell’abitacolo sono formati da elementi a “onda intrecciata” che migliorano le connessioni e il flusso tra i passeggeri, anche se collocati in diverse zone. La struttura del tetto si estende per tutta la lunghezza dell’abitacolo, creando uno spazio interno aperto unico nel suo genere, aggiungendo leggerezza e linearità all’aspetto complessivo di interni ed esterni. La struttura a doghe è stata realizzata in alluminio filettato, che permette alla luce di filtrare attraverso gli elementi, illuminando l’interno ma fornendo al tempo stesso protezione dal sole. L’alluminio fa da base di supporto al tetto completamente in vetro.